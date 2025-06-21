Среди освобожденных в Беларуси заключенных – граждане Польши, Эстонии и Латвии

Среди 14 заключенных, освобожденных в Беларуси при содействии США, – трое граждан Польши, один гражданин Эстонии и двое граждан Латвии.

Об этом сообщили МИД Польши, глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна и президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, информирует "Европейская правда".

По сообщению польского МИД, трое из группы из 14 заключенных являются гражданами Польши, освобождения которых добивались польские власти.

В их передаче в посольстве США в Вильнюсе принял участие представитель МИД Польши.

"Благодарим за усилия администрации президента Дональда Трампа и за поддержку со стороны президента Польши Анджея Дуды. Надеемся, что поездка в Минск посланников президента США генерала Кита Келлога, Джона Коула и Криса Смита является первым шагом к освобождению других польских заключенных, в частности Анджея Почобута", – заявили в МИД Польши.

Глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна сообщил в соцсети Х, что благодаря президенту США Дональду Трампу и его специальному посланнику Киту Келлогу с командой эстонский гражданин был освобожден из белорусской тюрьмы и возвращается домой.

"Мы благодарны нашим партнерам в Государственном департаменте и всем дипломатам и партнерам, которые сделали это возможным", – отметил Тсахкна.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс выразил "глубокую благодарность" Дональду Трампу за помощь в освобождении двух латвийских граждан.

В субботу, 21 июня, посланник Трампа Кит Келлог прибыл в Минск и встретился с Лукашенко.

Также в субботу стало известно об освобождении из-под стражи Сергея Тихановского и всего 14 политзаключенных режима Лукашенко.