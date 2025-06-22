Франція занепокоєна ударами США по Ірану та закликає до стриманості

Міністр закордонних справ Франції заявив у неділю, що Париж стурбований нічними авіаударами США по трьох іранських ядерних об'єктах і закликав усі сторони проявити стриманість.

Про це міністр закордонних справ Жан-Ноель Барро написав у X, повідомляє "Європейська правда".

За словами Барро, Франція, яка в п'ятницю провела переговори з Іраном у Женеві разом зі своїми європейськими партнерами, не брала участі ні в цих ударах, ні в їх плануванні. Міністр відзначив, що Франція "з занепокоєнням" взяла до відома удари, завдані цієї ночі Сполученими Штатами Америки по трьох об'єктах іранської ядерної програми.

"Вона (Франція) закликає сторони до стриманості, щоб уникнути будь-якої ескалації, яка може призвести до розширення конфлікту. У цьому контексті нашим пріоритетом є забезпечення безпеки наших співробітників і громадян, а також наших інтересів і партнерів у регіоні", – йдеться у заяві міністра.

За словами Барро, Франція неодноразово висловлювала рішучу опозицію до того, щоб Іран отримав доступ до ядерної зброї.

Проте Франція переконана, що тривале врегулювання цього питання можливе лише шляхом переговорів у рамках Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Париж готовий сприяти цьому разом зі своїми партнерами.

Президент Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що дипломатія залишається єдиним шляхом до встановлення миру й безпеки на Близькому Сході на тлі ударів США по Ірану.

Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас закликала до переговорів, аби запобігти подальшій ескалації на Близькому Сході.

Прем’єр-міністр Британії Кір Стармер заявив, що ядерна програма Ірану – серйозна загроза, а США вжили заходів для усунення її.