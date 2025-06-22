Франция обеспокоена ударами США по Ирану и призывает к сдержанности

Министр иностранных дел Франции заявил в воскресенье, что Париж обеспокоен ночными авиаударами США по трем иранским ядерным объектам и призвал все стороны проявить сдержанность.

Об этом министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро написал в X, сообщает "Европейская правда".

По словам Барро, Франция, которая в пятницу провела переговоры с Ираном в Женеве вместе со своими европейскими партнерами, не участвовала ни в этих ударах, ни в их планировании. Министр отметил, что Франция "с беспокойством" приняла к сведению удары, нанесенные этой ночью Соединенными Штатами Америки по трем объектам иранской ядерной программы.

"Она (Франция) призывает стороны к сдержанности, чтобы избежать любой эскалации, которая может привести к расширению конфликта. В этом контексте нашим приоритетом является обеспечение безопасности наших сотрудников и граждан, а также наших интересов и партнеров в регионе", – говорится в заявлении министра.

По словам Барро, Франция неоднократно выражала решительное несогласие с тем, чтобы Иран получил доступ к ядерному оружию.

Однако Франция убеждена, что долгосрочное урегулирование этого вопроса возможно только путем переговоров в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия. Париж готов содействовать этому вместе со своими партнерами.

Президент Европейского совета Антониу Кошта заявил, что дипломатия остается единственным путем к установлению мира и безопасности на Ближнем Востоке на фоне ударов США по Ирану.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас призвала к переговорам, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию на Ближнем Востоке.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что ядерная программа Ирана – серьезная угроза, а США приняли меры для ее устранения.