Німеччина оцінює, що удари США "значно пошкодили" велику частину ядерної програми Ірану

В уряді Німеччини заявили, що атаки США на іранські ядерні об'єкти завдали значної шкоди великій частині об’єктів, пов’язаних з ядерною програмою Ірану.

Про це заявив речник німецького уряду Штефан Корнеліус, повідомляє "Європейська правда".

Він повідомив, що після атак на іранські ядерні об'єкти в неділю вранці відбулося засідання безпекового кабінету уряду Німеччини під керівництвом федерального канцлера Фрідріха Мерца.

"Уряд Німеччини виходить з того, що повітряні удари завдали значної шкоди великій частині іранської ядерної програми. Точний аналіз збитків буде можливий пізніше", – заявив Корнеліус.

Протягом дня, додав він, федеральний канцлер і міністри безпекового кабінету будуть тісно координувати подальші кроки з партнерами в ЄС і США.

"Федеральний канцлер Фрідріх Мерц підтвердив заклик до Ірану негайно розпочати переговори з США та Ізраїлем і знайти дипломатичне вирішення конфлікту", – додав Корнеліус.

Водночас Франція занепокоєна ударами США по Ірану та закликає до стриманості.

Прем’єр-міністр Британії Кір Стармер заявив, що ядерна програма Ірану – серйозна загроза, а США вжили заходів для усунення її.

Президент Європейської ради Антоніу Кошта каже, що дипломатія залишається єдиним шляхом до встановлення миру й безпеки на Близькому Сході на тлі ударів США по Ірану.