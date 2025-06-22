Германия оценивает, что удары США "значительно повредили" большую часть ядерной программы Ирана

В правительстве Германии заявили, что атаки США на иранские ядерные объекты нанесли значительный ущерб большей части объектов, связанных с ядерной программой Ирана.

Об этом заявил представитель немецкого правительства Штефан Корнелиус, сообщает "Европейская правда".

Он сообщил, что после атак на иранские ядерные объекты в воскресенье утром состоялось заседание кабинета безопасности правительства Германии под руководством федерального канцлера Фридриха Мерца.

"Правительство Германии исходит из того, что воздушные удары нанесли значительный ущерб большей части иранской ядерной программы. Точный анализ ущерба будет возможен позже", – заявил Корнелиус.

В течение дня, добавил он, федеральный канцлер и министры кабинета безопасности будут тесно координировать дальнейшие шаги с партнерами в ЕС и США.

"Федеральный канцлер Фридрих Мерц подтвердил призыв к Ирану немедленно начать переговоры с США и Израилем и найти дипломатическое решение конфликта", – добавил Корнелиус.

В то же время Франция обеспокоена ударами США по Ирану и призывает к сдержанности.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что ядерная программа Ирана – серьезная угроза, а США приняли меры для ее устранения.

Президент Европейского совета Антониу Кошта заявил, что дипломатия остается единственным путем к установлению мира и безопасности на Ближнем Востоке на фоне ударов США по Ирану.