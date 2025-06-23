У Литві закликали не послаблювати санкції проти Лукашенка попри звільнення політв’язнів

У Литві переконані, що Європейський Союз не має зменшувати санкційний тиск на самопроголошеного білоруського президента Лукашенка, незважаючи на звільнення низки політичних в’язнів минулими вихідними.

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс у Брюсселі перед початком засідання Ради ЄС у закордонних справах, передає кореспондентка "Європейської правди".

Литовський міністр нагадав, що режим у Білорусі досі утримує велику кількість політичних в’язнів.

"Щодо санкцій проти Білорусі, то, як ви всі знаєте, Лукашенко звільнив додатково 14 політв'язнів, але ми не повинні купуватися на це як на реальний намір змінити ситуацію з політв'язнями. Як ми знаємо, їх у 100 разів більше. Близько 1300 політв'язнів зараз перебувають у місцях позбавлення волі", – наголосив Будріс

За його словами, за останні пів року "Лукашенко ув'язнив більше людей за політичними мотивами, ніж звільнив".

"Тож ми не бачимо жодних передумов і причин для зняття санкцій з Білорусі. Навпаки, ми повинні синхронізувати їх з тими, що застосовуються до Росії", – резюмував глава МЗС Литви.

Як відомо, у суботу, 21 червня, посланець Трампа Кіт Келлог прибув до Мінська та зустрівся з Лукашенком.

Того ж дня стало відомо про звільнення з ув’язнення Сергія Тихановського та загалом 14 політв’язнів режиму Лукашенка.

Повідомляли, що серед звільнених білоруським режимом в’язнів – троє громадян Польщі, один громадянин Естонії та двоє громадян Латвії.