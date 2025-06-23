В Литве призвали не ослаблять санкции против Лукашенко, несмотря на освобождение политзаключенных

В Литве убеждены, что Европейский Союз не должен уменьшать санкционное давление на самопровозглашенного белорусского президента Лукашенко, несмотря на освобождение ряда политических заключенных в минувшие выходные.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис в Брюсселе перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам, передает корреспондент "Европейской правды".

Литовский министр напомнил, что режим в Беларуси до сих пор удерживает большое количество политических заключенных.

"Что касается санкций против Беларуси, то, как вы все знаете, Лукашенко освободил дополнительно 14 политзаключенных, но мы не должны покупаться на это как на реальное намерение изменить ситуацию с политзаключенными. Как мы знаем, их в 100 раз больше. Около 1300 политзаключенных сейчас находятся в местах лишения свободы", – подчеркнул Будрис

По его словам, за последние полгода "Лукашенко посадил больше людей по политическим мотивам, чем освободил".

"Поэтому мы не видим никаких предпосылок и причин для снятия санкций с Беларуси. Наоборот, мы должны синхронизировать их с теми, что применяются к России", – резюмировал глава МИД Литвы.

Как известно, в субботу, 21 июня, посланник Трампа Кит Келлог прибыл в Минск и встретился с Лукашенко.

В тот же день стало известно об освобождении из заключения Сергея Тихановского и в целом 14 политзаключенных режима Лукашенко.

Сообщалось, что среди освобожденных белорусским режимом заключенных – трое граждан Польши, один гражданин Эстонии и двое граждан Латвии.