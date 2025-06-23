У Британії пропалестинській групі заборонили протестувати біля парламенту

У Великій Британії поліція заборонила пропалестинській групі Palestine Action проводити протест біля парламенту в понеділок.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

На цей крок британські правоохоронці пішли після того, як минулого тижня двоє учасників групи пробрались на військову базу і пошкодили літаки.

Лондонська поліція заявила, що встановить зону обмеженого доступу для протесту, запланованого Palestine Action біля будівлі парламенту – популярного місця протестів на підтримку різних ідей.

"Право на протест є надзвичайно важливим, і ми завжди будемо його захищати, але дії на підтримку такої групи виходять за межі того, що більшість вважає законним протестом", – заявив начальник лондонської поліції Марк Роулі.

У відповідь група заявила, що перенесла місце проведення акції протесту на Трафальгарську площу, яка знаходиться за межами забороненої поліцією зони.

Тим часом міністерка внутрішніх справ Британії Іветт Купер готує подання про заборону діяльності пропалестинської групи Palestine Action.