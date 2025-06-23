В Британии пропалестинской группе запретили протестовать возле парламента

В Великобритании полиция запретила пропалестинской группе Palestine Action проводить протест возле парламента в понедельник.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

На этот шаг британские правоохранители пошли после того, как на прошлой неделе двое участников группы пробрались на военную базу и повредили самолеты.

Лондонская полиция заявила, что установит зону ограниченного доступа для протеста, запланированного Palestine Action у здания парламента – популярного места протестов в поддержку различных идей.

"Право на протест является чрезвычайно важным, и мы всегда будем его защищать, но действия в поддержку такой группы выходят за пределы того, что большинство считает законным протестом", – заявил начальник лондонской полиции Марк Роули.

В ответ группа заявила, что перенесла место проведения акции протеста на Трафальгарскую площадь, которая находится за пределами запрещенной полицией зоны.

Тем временем министр внутренних дел Британии Иветт Купер готовит представление о запрете деятельности пропалестинской группы Palestine Action.