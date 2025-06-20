ЗМІ: у Британії заборонять пропалестинську групу, яка пошкодила військові літаки
Міністерка внутрішніх справ Британії Іветт Купер готує подання про заборону діяльності пропалестинської групи Palestine Action, причетної до пошкодження двох військових літаків на авіабазі в центральній Англії.
Про це, як пише "Європейська правда", дізнався телеканал Sky News.
Глава британського МВС, як стверджує Sky News, у понеділок опублікує письмову заяву про визнання членства у Palestine Action незаконним. Після цього вона має набути чинності шляхом нового законодавства.
Раніше у пʼятницю Palestine Action повідомила, що її активісти потрапили на базу Брайз-Нортон в Оксфордширі та залишили її непоміченими.
У своїй заяві пропалестинська група написала, що активісти "застосували перероблені вогнегасники, щоб розпилити червону фарбу в турбінні двигуни двох літаків Airbus Voyager, а також завдали додаткових пошкоджень за допомогою ломів".
Прем’єр-міністр Британії Кір Стармер назвав такі дії ганебними.
А британський міністр оборони Джон Гілі розпорядився провести розслідування та перегляд системи безпеки на військових базах.