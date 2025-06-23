В США объяснили, будет ли заявление саммита НАТО "сильным" по отношению к России

Посол США Мэтью Уитакер ожидает по результатам саммита НАТО заявления, которое на фоне угрозы со стороны России будет предусматривать обязательства по увеличению оборонных расходов Альянса.

Об этом заявил посол США при НАТО Мэтью Уитакер журналистам перед саммитом в Гааге, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Уитакер отвечал на вопрос об ожиданиях сильных формулировок финального коммюнике саммита НАТО в отношении России.

"Переговоры по заявлению еще продолжаются, не буду комментировать детали. Но я ожидаю, что формулировки заявления будут прямым ответом на текущие угрозы", – сказал посол.

В частности, он упомянул в этом контексте необходимость увеличения расходов на оборону до 5% от ВВП, что, по его словам, является "только началом"

"Мы увеличиваем расходы из-за угрозы в том числе со стороны России, которая, как мы ожидаем, будет длительной", – заявил Витакер.

Ранее "Европейская правда" сообщала, что на предстоящем саммите НАТО в Гааге союзники планируют принять максимально короткое итоговое решение – всего до пяти пунктов, что контрастирует с масштабными декларациями предыдущих лет, однако это может сыграть на пользу Украине.

Также стало известно, что лидеры стран НАТО готовятся принять решение об увеличении оборонных расходов до 5% от ВВП – часть этих расходов позволят направлять на поддержку Украины, что может существенно усилить обороноспособность украинских Сил обороны.

Как ожидается, новая цель расходов будет разделена: 3,5% ВВП – на непосредственно военные нужды, еще 1,5% – на более широкие проекты по безопасности, в том числе инфраструктуру.