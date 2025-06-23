Бельгия хочет от НАТО "максимальной гибкости" в вопросе оборонных расходов

В Бельгии говорят, что будут добиваться от НАТО "максимальной гибкости" относительно целевых показателей увеличения расходов на оборону, которые должны быть согласованы на саммите на этой неделе.

Об этом заявил глава бельгийского МИД Максим Прево, которого цитирует AFP, сообщает "Европейская правда".

По словам министра, хотя Бельгия и должна продемонстрировать "готовность вернуться в строй" после многих лет недофинансирования обороны, цель НАТО в 5% от ВВП выходит за рамки ее "бюджетных возможностей".

"Возможно, мы не сделали этого с помощью громких заявлений, как Испания, но я могу заверить вас, что в течение нескольких недель наши дипломаты упорно работали над тем, чтобы получить механизмы гибкости... которые могли бы помочь облегчить бремя бельгийских усилий", – сказал он.

Как подчеркнул Прево, "мы просим максимальной гибкости".

Премьер-министр Испании Педро Санчес ранее направил письмо генеральному секретарю НАТО Марку Рютте с просьбой рассмотреть "более гибкую формулу" оборонных расходов.

После этого американский президент Дональд Трамп заявил, что "НАТО следует разобраться" со страной.

СМИ накануне сообщили, что страны НАТО приняли заявление к предстоящему саммиту, в котором определили цель к 2035 году увеличить ежегодные расходы на оборону и безопасность до 5% ВВП, преодолев возражения Испании.

О планах на саммит читайте в статье "Компромисс с Трампом. Что готовит для Украины и союзников саммит НАТО в Гааге".