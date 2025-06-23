Посол при НАТО розповіла, від чого залежить участь Зеленського у саміті в Гаазі

Президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті НАТО, який відбудеться 24-25 червня у Нідерландах, якщо бачитиме цінність рішень цього саміту для безпеки держави.

Як повідомляє "Європейська правда", таку думку висловила глава місії України при НАТО Альона Гетьманчук, яку цитує "Інтерфакс-Україна".

Гетьманчук підтвердила, що програма саміту в Гаазі була максимально скорочена.

Зокрема, за її словами, засідання Ради Україна-НАТО відбудеться на рівні міністрів закордонних справ, а не на рівні лідерів.

Говорячи про участь Зеленського у саміті, Гетьманчук зазначила: "Я не повноважна коментувати це питання, але я впевнена, що президент України візьме участь в саміті, якщо буде бачити додану вартість цього саміту, зустрічі на цьому саміті і рішень цього саміту для безпеки України".

Сам Зеленський казав, що ще не знає, чи поїде на саміт НАТО, який відбудеться в Гаазі 24-25 червня.

Очікується, що 26 червня Зеленський поїде до Страсбурга на засідання Парламентської асамблеї Ради Європи.

Зеленського також чекають на саміті лідерів ЄС в Брюсселі.