Посол при НАТО рассказала, от чего зависит участие Зеленского в саммите в Гааге

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите НАТО, который состоится 24-25 июня в Нидерландах, если будет видеть ценность решений этого саммита для безопасности государства.

Как сообщает "Европейская правда", такое мнение высказала глава миссии Украины при НАТО Алена Гетьманчук, которую цитирует "Интерфакс-Украина".

Гетьманчук подтвердила, что программа саммита в Гааге была максимально сокращена.

В частности, по ее словам, заседание Совета Украина-НАТО состоится на уровне министров иностранных дел, а не лидеров.

Говоря об участии Зеленского в саммите, Гетьманчук отметила: "Я не полномочна комментировать этот вопрос, но я уверена, что президент Украины примет участие в саммите, если будет видеть добавленную стоимость этого саммита, встречи на этом саммите и решений этого саммита для безопасности Украины".

Сам Зеленский говорил, что еще не знает, поедет ли на саммит НАТО, который состоится в Гааге 24-25 июня.

Ожидается, что 26 июня Зеленский поедет в Страсбург на заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Зеленского также ждут на саммите лидеров ЕС в Брюсселе.