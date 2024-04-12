У Чехії оскаржили виправдальний вирок експрем'єру Бабішу у справі про шахрайство із субсидіями ЄС

Державний прокурор Праги Ярослав Шарох подав апеляцію на рішення Празького міського суду, яке виправдало експрем’єр-міністра Андрея Бабіша та його колишню радницю Яну Надьову у справі "Лелече гніздо" про шахрайство із субсидіями ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ČTK.

Як повідомив речник прокуратури Праги Алеш Цимбала, державний обвинувач, ознайомившись із вироком у справі "Лелече гніздо", "не погодився з висновками суду" і скористався правом подати апеляцію.

До 5 травня Шарох має час, аби підготувати детальне обґрунтування апеляції на рішення, уточнив Цимбала.

Своєю чергою адвокат Бабіша Міхаель Бартончик повідомив ČTK, що вважає вирок правильним і не буде подавати апеляцію від імені свого клієнта.

Нагадаємо, справа стосується фермерського господарства "Лелече гніздо", яке отримувало субсидії ЄС після того, як право власності на нього перейшло від конгломерату Agrofert, що складається з близько 250 компаній і належить Бабішу, до членів його родини. Пізніше Agrofert знову став власником ферми.

Субсидії призначалися для середнього та малого бізнесу, і Agrofert не мав на них права. Пізніше конгломерат повернув субсидію. Бабіш не визнав себе винним і неодноразово заявляв, що звинувачення проти нього є політично мотивованими.

Муніципальний суд Праги уже виправдав Бабіша і Надьову в січні минулого року. Пізніше цей вирок скасували, але в лютому 2024 року суд знову виніс виправдальний вердикт у справі.

Андрей Бабіш став частиною опозиції після того, як його популістський центристський рух ANO програв парламентські вибори 2021 року. У січні минулого року він претендував на посаду президента, але програв Петру Павелу, генералу армії у відставці.