Генсек: саммит с Трампом не изменит необратимость пути Украины к членству в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте настаивает, что саммит, который состоится на этой неделе, не изменит нормы об необратимости пути Украины к вступлению в Альянс.

Об этом он заявил на пресс-конференции перед началом саммита в Гааге, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Комментируя противоправные действия России, которая продолжает войну с Украиной, а также осудив последние удары РФ по Украине, Марк Рютте напомнил, что именно неспровоцированная агрессия России убедила многих членов Альянса в необходимости членства Украины в НАТО.

"В прошлом году (на саммите НАТО-ЕП) в Вашингтоне союзники согласились, что Украина находится на необратимом пути в НАТО", – напомнил он.

Генсек также подчеркнул, что по договоренности союзников эта норма останется в силе и после гаагского саммита, который станет первым после прошлогодней победы Дональда Трампа на выборах в США.

"Это (положение о необратимости членства Украины в НАТО) остается правдой и сейчас, и это также будет корректным в четверг, после завершения саммита", – заявил генеральный секретарь.

Как сообщалось, Рютте заявил, что НАТО в этом году уже выделил на помощь Украине 35 млрд евро, что превысило показатели прошлого года.

Генсек НАТО объявил, что Альянс считает Россию своей главной угрозой.

О планах на саммит читайте в статье "Компромисс с Трампом. Что готовит для Украины и союзников саммит НАТО в Гааге".