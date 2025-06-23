ЕС планирует новые санкции против виновных в репрессиях и атаках на оппозицию в Грузии

Министры иностранных дел государств Европейского Союза во время заседания Совета ЕС обсудили введение дальнейших санкций для виновных в репрессиях и атаках на оппозиционных лидеров и медиа в Грузии.

Об этом сообщила высокая представительница ЕС по иностранным делам Кая Каллас после завершения заседания Совета ЕС по иностранным делам 23 июня в Брюсселе, передает корреспондент "Европейской правды".

Евросоюз готов рассмотреть введение новых санкций против ответственных за рост репрессий против оппозиции и медиа в Грузии, отметила главный дипломат ЕС.

"Министры обсудили растущие репрессии в Грузии, включая нападения на лидеров оппозиции и СМИ. Мы готовы рассмотреть дальнейшие ограничительные меры в отношении тех, кто несет за это ответственность", – подчеркнула Каллас.

Она выразила возмущение наказаниями протестующих в Грузии, которые "чрезвычайно не пропорциональны их действиям".

"Система правосудия (в Грузии – ред.), кажется, является частью этой репрессивной машины. Поэтому мы также обсуждали возможность наложения санкций на судей, которые осуществляют подобные действия", – добавила главный дипломат ЕС.

Она сообщила, что министры пока не достигли согласия относительно конкретных санкций, но договорились вернуться к этому вопросу в июле.

"Наше намерение не заключается в том, чтобы наказать грузинский народ или Грузию. Наше намерение – наказать людей, которые нарушают права человека... в Грузии", – подчеркнула Кая Каллас.

Как сообщала "Европейская правда", , что к 2030 году страна будет готова к вступлению в Европейский Союз.