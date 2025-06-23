Голова Європарламенту може застрягнути в ОАЕ через іранські удари по базах США

Дводенна поїздка голови Європейського парламенту Роберти Метсоли на Близький Схід може розтягнутись через закриття повітряного простору країнами регіону на тлі ескалації з боку Ірану.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Метсола в понеділок перебувала в Абу-Дабі для зустрічей із законодавцями з Ради співробітництва арабських держав Перської затоки та Об'єднаних Арабських Еміратів.

Однак її запланований виліт у вівторок опинився під питанням через закриття повітряного простору над ОАЕ, Катаром та іншими країнами регіону після повідомлень про те, що Іран обстріляв американські військові бази.

Візит Метсоли був запланований до недавніх ударів Ізраїлю та США по Ірану.

Представник глави Європарламенту заявив Politico, що її виліт з ОАЕ досі планується на вівторок.

"Ми стежимо за ситуацією і залишаємося в тісному контакті з національними органами влади", – додав він.

Іран випустив балістичні ракети по американських військових базах в Катарі та Іраку у відповідь на операцію США "Опівнічний молот" за участю понад 125 літаків, спрямовану проти трьох іранських ядерних обʼєктів.

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що внаслідок операції ядерні амбіції Ірану були знищені.

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