Глава Европарламента может застрять в ОАЭ из-за иранских ударов по базам США

Двухдневная поездка председателя Европейского парламента Роберты Метсолы на Ближний Восток может затянуться из-за закрытия воздушного пространства странами региона на фоне эскалации со стороны Ирана.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Метсола в понедельник находилась в Абу-Даби для встреч с законодателями из Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива и Объединенных Арабских Эмиратов.

Однако ее запланированный вылет во вторник оказался под вопросом из-за закрытия воздушного пространства над ОАЭ, Катаром и другими странами региона после сообщений о том, что Иран обстрелял американские военные базы.

Визит Метсолы был запланирован до недавних ударов Израиля и США по Ирану.

Представитель главы Европарламента заявил Politico, что ее вылет из ОАЭ по-прежнему планируется на вторник.

"Мы следим за ситуацией и остаемся в тесном контакте с национальными органами власти", – добавил он.

Иран выпустил баллистические ракеты по американским военным базам в Катаре и Ираке в ответ на операцию США "Полуночный молот" с участием более 125 самолетов, направленную против трех иранских ядерных объектов.

Министр обороны США Пит Хэгсет заявил, что в результате операции ядерные амбиции Ирана были уничтожены.

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