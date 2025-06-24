Прем'єр Нідерландів: Україна є частиною євроатлантичної родини

Очільник уряду Нідерландів Дік Схооф вважає, що Україна є частиною простору НАТО.

Про це він заявив на початку зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Гаазі, повідомляє "Європейська правда".

Тимчасовий прем'єр Нідерландів провів двосторонню зустріч з Зеленським. Перед початком переговорів, що відбулися у резиденції прем'єра, він у присутності медіа оголосив про новий пакет допомоги ЗСУ, у який увійшли антидронові радари, медеваки та гроші на виробництво дронів, а також пообіцяв, що допомога збережеться і надалі.

"Ми маємо завжди засуджувати російську агресію і підтримувати Україну – і ми це робитимемо, як у часи війни, так і у часи миру. Ми будемо допомагати фінансово, політично і військовим чином", – заявив він.

Також, у контексті того, що зустріч відбувалася перед початком саміту НАТО, він дав зрозуміти, що вважає Україну частиною простору НАТО.

"Хочу сказати дуже чітко: Україна – це частина євроатлантичної родини", – підкреслив прем'єр.

Як повідомлялося, напередодні генсек НАТО Марк Рютте розкрив, що буде у рішенні саміту НАТО про Україну. Він також підкреслив, що позиція Альянсу полягає у тому, що після саміту продовжиться незворотний шлях до членства України в НАТО.

Детально про саміт читайте у статті "Найдорожча зустріч заради Трампа. Все про саміт НАТО у Гаазі, що поєднає успіх та провал".