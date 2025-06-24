Премьер Нидерландов: Украина является частью евроатлантической семьи

Глава правительства Нидерландов Дик Схоф считает, что Украина является частью пространства НАТО.

Об этом он заявил в начале встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Гааге, сообщает "Европейская правда".

Временный премьер Нидерландов провел двустороннюю встречу с Зеленским. Перед началом переговоров, состоявшихся в резиденции премьера, он в присутствии медиа объявил о новом пакете помощи ВСУ, в который вошли антидроновые радары, медэваки и деньги на производство дронов, а также пообещал, что помощь сохранится и в дальнейшем.

"Мы должны всегда осуждать российскую агрессию и поддерживать Украину – и мы будем это делать, как во время войны, так и во времена мира. Мы будем помогать финансово, политически и военным образом", – заявил он.

Также в контексте того, что встреча проходила перед началом саммита НАТО, он дал понять, что считает Украину частью пространства НАТО.

"Хочу сказать очень четко: Украина – это часть евроатлантической семьи", – подчеркнул премьер.

Как сообщалось, накануне генсек НАТО Марк Рютте раскрыл, что будет в решении саммита НАТО об Украине. Он также подчеркнул, что позиция Альянса заключается в том, что после саммита продолжится необратимый путь к членству Украины в НАТО.

Подробно о саммите читайте в статье "Самая дорогая встреча ради Трампа. Все о саммите НАТО в Гааге, что объединит успех и провал".