Ермак из Гааги поговорил с Рубио о встрече Зеленского и Трампа

Глава ОПУ Андрей Ермак, который находится в Гааге вместе с Владимиром Зеленским, сообщил о телефонном разговоре с госсекретарем США и советником по вопросам нацбезопасности Марко Рубио.

Об этом он рассказал в своем Telegram-аккаунте, сообщает "Европейская правда".

Глава Офиса президента отметил, что из Гааги провел "содержательную беседу" с Рубио. По словам Ермака, в разговоре речь шла о потенциальной встрече президентов Украины и США.

"Обсудили подготовку к предстоящей встрече президента Владимира Зеленского с лидером США Дональдом Трампом. Уделили внимание вопросам структуры встречи, повестке дня и ключевым вопросам для обсуждения", – написал Ермак.

Ранее Зеленский в интервью Sky News выразил надежду, что сможет встретиться с президентом США Трампом в Гааге, где во вторник и в среду проходит саммит НАТО.

Президент сообщил, что его команда и команда Дональда Трампа обсуждают время встречи.

Во вторник вечером Зеленский и Трамп вместе со всеми другими лидерами государств будут присутствовать на ужине, организованном королем Нидерландов.

Зеленский уже прибыл в Гаагу, где провел встречу с премьером Нидерландов Диком Схофом.

В Белом доме сообщили, что прилет Трампа в Нидерланды ожидается в 19:00 во вторник.

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