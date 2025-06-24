У Німеччині суд скасував заборону правоекстремістського журналу
Німецький суд скасував заборону видавати ультраправий журнал Compact, який звинувачували в розпалюванні ненависті до євреїв та іноземців.
Про це написало агентство Reuters із посиланням на заяву судді, передає "Європейська правда".
У вівторок, 24 червня, суддя вирішив, що видання не є достатньо екстремістським, щоб виправдати таку заборону.
Колишня міністерка внутрішніх справ Ненсі Фезер заборонила журнал, тираж якого становив 40 тисяч примірників і який мав значний вплив у соціальних мережах, у липні минулого року, назвавши його "рупором ультраправої сцени".
Однак у своєму рішенні суддя Інго Крафт зазначив, що хоча Compact містив багато крайніх висловлювань, зокрема про підтримку вигнання німецьких громадян мігрантського походження, вони не є доказом того, що організація, яка стоїть за журналом, є "внутрішньо" неконституційною.
"Основний закон гарантує свободу думки та преси навіть своїм ворогам", – написав Крафт.
Головний редактор журналу Юрген Ельсассер, який заявив, що Compact хоче повалити "режим" Німеччини, і називає себе прихильником очільника Кремля Владіміра Путіна, перепостив своє фото з підписом "Sieg!" ("Перемога!").
Sieg! ✊🏻✏️ pic.twitter.com/Cp3wuztV8n– Jürgen Elsässer (@JurgenElsasser) June 24, 2025
На початку травня внутрішнє розвідувальне агентство Німеччини класифікувало партію "Альтернатива для Німеччини" як "підтверджену правоекстремістську" організацію.
Однак згодом відомство призупинило класифікацію, поки партія оскаржує це рішення в суді.
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