Видавець недавно забороненого німецького журналу назвав себе прихильником Путіна

Видавець ультраправого політичного журналу Compact, який нещодавно був заборонений німецьким урядом, в суботу розкритикував уряд у Берліні і заявив про свою підтримку правителя Росії Владіміра Путіна.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DPA.

Юрген Ельзессер отримав бурхливі овації за свій виступ на зборах ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") у східній землі Саксонія-Ангальт.

У своєму вступному слові на з'їзді "АдН" Ельзессер назвав міністерку внутрішніх справ Ненсі Фезер фашисткою, міністра оборони Бориса Пісторіуса воєнним злочинцем і образив лідерку Партії зелених Рікарду Ланг.

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"І, звичайно, мені не заборонять це говорити: Я прихильник Путіна", – заявив Ельзассер під оплески натовпу.

Журнал Ельзессера, Compact, був оголошений поза законом Міністерством внутрішніх справ Німеччини 16 липня, оскільки він нібито став "центральним рупором правоекстремістської сцени".

Але нещодавно Ельзессер здобув попередню перемогу в суді, коли судді поставили під сумнів пропорційність дій уряду і скасували заборону, принаймні на деякий час.

Рішення Федерального адміністративного суду Німеччини означає, що журнал може відновити видання за певних умов.

Однак суд ще не ухвалив остаточного рішення з цього питання і проведе додаткові слухання.

Ельзассер впевнено тримався на конференції "АдН" у місті Магдебург і заявив, що його юридичний успіх свідчить про те, що "перемога можлива".

Він привітав "АдН" з приходом до влади на майбутніх парламентських виборах у землі Саксонія-Ангальт.

Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер виступила на захист урядової заборони ультраправого журналу Compact, наступного дня після того, як суд тимчасово скасував цей захід.