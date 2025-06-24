В Германии суд отменил запрет правоэкстремистского журнала

Немецкий суд отменил запрет на издание ультраправого журнала Compact, который обвиняли в разжигании ненависти к евреям и иностранцам.

Об этом написало агентство Reuters со ссылкой на заявление судьи, передает "Европейская правда".

Во вторник, 24 июня, судья решил, что издание не является достаточно экстремистским, чтобы оправдать такой запрет.

Бывшая министр внутренних дел Нэнси Фезер запретила журнал, тираж которого составлял 40 тысяч экземпляров и который имел значительное влияние в социальных сетях, в июле прошлого года, назвав его "рупором ультраправой сцены".

Однако в своем решении судья Инго Крафт отметил, что хотя Compact содержал много крайних высказываний, в частности о поддержке изгнания немецких граждан мигрантского происхождения, они не являются доказательством того, что организация, стоящая за журналом, является "внутренне" неконституционной.

"Основной закон гарантирует свободу мысли и прессы даже своим врагам", – написал Крафт.

Главный редактор журнала Юрген Эльсассер, который заявил, что Compact хочет свергнуть "режим" Германии, и называет себя сторонником главы Кремля Владимира Путина, перепостил свое фото с подписью "Sieg!" ("Победа!").

В начале мая внутреннее разведывательное агентство Германии классифицировало партию "Альтернатива для Германии" как "подтвержденную правоэкстремистскую" организацию.

Однако впоследствии ведомство приостановило классификацию, пока партия оспаривает это решение в суде.

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