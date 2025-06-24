Німеччина збільшить видатки на оборону, але не для того, щоб "зробити послугу" США

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що його країна різко збільшить видатки на оборону, але не для того, щоб "заспокоїти" президента США Дональда Трампа, а щоб протистояти загрозі з боку Росії.

Його слова цитує Politico, передає "Європейська правда".

У вівторок, 24 червня, Мерц виступав перед Бундестагом, де заявив, що Німеччина вирішила "значно збільшити інвестиції в безпеку".

"Не для того, щоб зробити послугу США, а тому, що Росія активно загрожує свободі всього євроатлантичного простору", – запевнив канцлер Німеччини.

За день до виступу Берлін підтвердив, що до 2029 року збільшить військові витрати до 3,5% ВВП – це найамбітніша програма переозброєння Німеччини з часів закінчення холодної війни.

Цього ж дня Мерц заявив, що не бачить іншого шляху до миру в Україні, аніж посилювати тиск на Росію.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що темпи країн НАТО з нарощення оборонних витрат є надто повільними на тлі можливостей Росії вибудувати спроможності для атаки.

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