Германия увеличит расходы на оборону, но не для того, чтобы "оказать услугу" США

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что его страна резко увеличит расходы на оборону, но не для того, чтобы "успокоить" президента США Дональда Трампа, а чтобы противостоять угрозе со стороны России.

Его цитирует Politico, передает "Европейская правда".

Во вторник, 24 июня, Мерц выступал перед Бундестагом, где заявил, что Германия решила "значительно увеличить инвестиции в безопасность".

"Не для того, чтобы оказать услугу США, а потому что Россия активно угрожает свободе всего евроатлантического пространства", – заверил канцлер Германии.

За день до выступления Берлин подтвердил, что к 2029 году увеличит военные расходы до 3,5% ВВП – это самая амбициозная программа перевооружения Германии со времен окончания холодной войны.

В этот же день Мерц заявил, что не видит другого пути к миру в Украине, чем усиливать давление на Россию.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что темпы стран НАТО по наращиванию оборонных расходов являются слишком медленными на фоне возможностей России выстроить способности для атаки.

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