Прем’єрка Данії розкритикувала "деякі країни" за бажання винятків у витратах на оборону

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен наполягає на тому, що всі країни НАТО повинні збільшити внесок на оборону і в цьому процесі не може бути винятків.

Про це вона сказала під час дискусії на NATO Public Forum, який проходить в Гаазі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

За її словами, цифра у 3,5% від ВВП витрат безпосередньо на оборонні закупівлі взагалі не повинна бути предметом дискусій.

"Ситуація стала вже аж надто серйозною, залучати потрібно всіх. І 3,5%... це взагалі не повинно бути питанням дискусій", – сказала Фредеріксен.

"Дещо нечесно з боку деяких говорити, мовляв, ми живемо в іншій частині Європи, яка відрізняється від Польщі. Зараз це питання єдності, солідарності, але це також питання Європи, яка повнинна бути у змозі себе захищати себе. Не Польща, не Чехія, не країни Балтії – Європа.

За її словами, у деяких частинах Європи все ще мріють, що після встановлення перемир’я повернуться старі-добрі дні, але цього не буде.

"І ця ідея про винятки для деяких країн... я не згодна з нею. Кожен повинен покласти на стіл те, що зараз потрібно", – сказала Фредеріксен.

Іспанія цього тижня публічно виступила проти плану Альянсу збільшити оборонні витрати до 3,5% ВВП і повʼязані з обороною видатки – до 1,5% ВВП.

У відповідь на це американський президент Дональд Трамп заявив, що "НАТО повинен розібратися" з країною.

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес раніше надіслав лист генеральному секретарю НАТО Марку Рютте з проханням розглянути "гнучкішу формулу" оборонних витрат.

А 23 червня Санчес опублікував відповідь Рютте на свій лист, в якому він закликав розглянути "гнучкішу формулу" оборонних витрат.

У листі зазначено, що угода, яка буде ухвалена на майбутньому саміті НАТО, "надасть Іспанії гнучкість у визначенні власного суверенного шляху" для досягнення цільового рівня витрат на оборону, а також у поданні власних річних планів.

Після цього прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна має залишити за собою право вирішувати, як швидко збільшувати видатки на досягнення нових цілей НАТО на 2035 рік.