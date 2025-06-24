Премьер Дании раскритиковала "некоторые страны" за желание исключений в расходах на оборону

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен настаивает на том, что все страны НАТО должны увеличить вклад в оборону и в этом процессе не может быть исключений.

Об этом она сказала во время дискуссии на NATO Public Forum, который проходит в Гааге, сообщает корреспондент "Европейской правды".

По ее словам, цифра в 3,5% от ВВП расходов непосредственно на оборонные закупки вообще не должна быть предметом дискуссий.

"Ситуация стала уже слишком серьезной, привлекать нужно всех. И 3,5%... это вообще не должно быть предметом дискуссий", – сказала Фредериксен.

"Немного нечестно со стороны некоторых говорить, мол, мы живем в другой части Европы, которая отличается от Польши. Сейчас это вопрос единства, солидарности, но это также вопрос Европы, которая должна быть в состоянии защитить себя. Не Польша, не Чехия, не страны Балтии – Европа.

По ее словам, в некоторых частях Европы все еще мечтают, что после установления перемирия вернутся старые добрые времена, но этого не будет.

"И эта идея об исключениях для некоторых стран... я не согласна с ней. Каждый должен положить на стол то, что сейчас нужно", – сказала Фредериксен.

Испания на этой неделе публично выступила против плана Альянса увеличить оборонные расходы до 3,5% ВВП и связанные с обороной расходы – до 1,5% ВВП.

В ответ на это американский президент Дональд Трамп заявил, что "НАТО должен разобраться" со страной.

Премьер-министр Испании Педро Санчес ранее направил письмо генеральному секретарю НАТО Марку Рютте с просьбой рассмотреть "более гибкую формулу" оборонных расходов.

А 23 июня Санчес опубликовал ответ Рютте на свое письмо, в котором он призвал рассмотреть "более гибкую формулу" оборонных расходов.

В письме отмечается, что соглашение, которое будет принято на предстоящем саммите НАТО, "предоставит Испании гибкость в определении собственного суверенного пути" для достижения целевого уровня расходов на оборону, а также в представлении собственных годовых планов.

После этого премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна должна оставить за собой право решать, как быстро увеличивать расходы на достижение новых целей НАТО на 2035 год.