Рекордное число людей в Британии говорит, что едва сводит концы с концами

Рост цен и медленное повышение зарплат в последние годы поставили финансы многих людей в Британии в затруднительное положение – сейчас рекордные 26% говорят, что им трудно свести концы с концами.

Об этом, как пишет "Европейская правда", свидетельствует отчет British Social Attitudes, который приводит Sky News.

Согласно исследованию, все больше людей в Британии борются за выживание на свои текущие доходы, тогда как только треть считает, что живет комфортно. Рекордные 26% опрошенных считают, что им трудно свести концы с концами – до пандемии коронавируса этот показатель составлял 16%.

Две трети опрошенных также считают, что их доходы не успевают за инфляцией.

Это лишь немного лучше, чем 70%, зафиксированные во время пика кризиса стоимости жизни в 2023 году.

В отчете также был поставлен вопрос о системе социального обеспечения – это очень актуальный вопрос, учитывая, что депутаты от Лейбористской партии сейчас бунтуют против планов экономии 5 млрд фунтов стерлингов из бюджета.

Согласно результатам опроса, поддержка увеличения расходов на выплаты по инвалидности находится на рекордно низком уровне – 45%.

Около 29% опрошенных считают, что людям "слишком легко" получить пособие по инвалидности, но такая же доля респондентов считает, что это "слишком сложно".

Напомним, Британия потратит миллиарды на профподготовку, чтобы не так зависеть от мигрантов.

Недавно британское правительство также объявило о радикальной реформе иммиграционной системы.