"Бо Росія не спить": президент Литви назвав історичною декларацію саміту НАТО в Гаазі

Президент Литви Гітанас Науседа вважає історичною декларацію саміту НАТО в Гаазі, оскільки вона дозволяє союзникам дати гідну відповідь військовому нарощуванню Росії.

Про це він сказав журналістам у кулуарах саміту НАТО в Гаазі після засідання Північноатлантичної ради, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Ми називаємо це історичною декларацією. Крім того, історичним є те, що це дуже важливе зобов'язання для союзників витрачати більше коштів на оборону", – сказав Науседа.

"5% – це критично важливий рівень, маючи на увазі, що Росія не спить, Росія дуже сильно нарощує свої сили, виробляючи багато військової техніки і боєприпасів, виробляючи фактично більше, ніж ми всі разом узяті, і це час прийняти виклик і діяти, і я думаю, що це дуже сильний крок вперед", – зазначив він, коментуючи рішення саміту НАТО.

За його словами, Литва готова вже зараз виконати зобов’язання щодо 5%, наступного року цей показник перевищить 5%.

"Це наша оцінка ситуації, яка дійсно напружена. І ми говоримо не лише про війну в Україні, але і про нові конфлікти, що виникають на Близькому Сході, а також постійні інциденти в Балтійському морі, атаки проти критичної інфраструктури, так що це реальність", – зазначив Науседа.

Як повідомлялося, держави-члени Північноатлантичного альянсу погодилися, що зобов’язання витрачати 5% від ВВП на оборону складатиметься із двох категорій оборонних інвестицій.

Також держави-члени НАТО, включно з США та Угорщиною, погодилися, що допомога Збройним Силам України буде зарахована як частина оборонних витрат.

Також повідомлялося, що саміт НАТО визнав Росію "довгостроковою загрозою" для всього Альянсу.

Повний текст читайте у публікації "Рішення НАТО про Україну і оборонні витрати: повний текст із поясненнями".