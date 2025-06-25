"Потому что Россия не спит": президент Литвы назвал исторической декларацию саммита НАТО в Гааге

Президент Литвы Гитанас Науседа считает исторической декларацию саммита НАТО в Гааге, поскольку она позволяет союзникам дать достойный ответ военному наращиванию России.

Об этом он сказал журналистам в кулуарах саммита НАТО в Гааге после заседания Североатлантического совета, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Мы называем это исторической декларацией. Кроме того, историческим является то, что это очень важное обязательство для союзников тратить больше средств на оборону", – сказал Науседа.

"5% – это критически важный уровень, имея в виду, что Россия не спит, Россия очень сильно наращивает свои силы, производя много военной техники и боеприпасов, производя фактически больше, чем мы все вместе взятые, и это время принять вызов и действовать, и я думаю, что это очень сильный шаг вперед", – отметил он, комментируя решение саммита НАТО.

По его словам, Литва готова уже сейчас выполнить обязательства по 5%, в следующем году этот показатель превысит 5%.

"Это наша оценка ситуации, которая действительно напряженная. И мы говорим не только о войне в Украине, но и о новых конфликтах, возникающих на Ближнем Востоке, а также постоянные инциденты в Балтийском море, атаки против критической инфраструктуры, так что это реальность", – отметил Науседа.

Как сообщалось, государства-члены Североатлантического альянса согласились, что обязательство тратить 5% от ВВП на оборону будет состоять из двух категорий оборонных инвестиций.

Также государства-члены НАТО, включая США и Венгрию, согласились, что помощь Вооруженным Силам Украины будет засчитана как часть оборонных расходов.

Сообщалось, что саммит НАТО признал Россию "долгосрочной угрозой" для всего Альянса.

Полный текст читайте в публикации "Решение НАТО об Украине и оборонных расходах: полный текст с пояснениями".