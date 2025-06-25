В Сербии задержали шестерых человек по подозрению в подготовке переворота

Министерство внутренних дел Сербии в четверг объявило о задержании шестерых человек по подозрению в планировании "насильственной смены власти" в стране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на балканскую службу "Радио Свобода".

По данным сербского МВД, шестеро подозреваемых 21 июня встретились "с целью планирования насильственной смены правительства в Республике Сербия".

Среди прочего, они планировали нападения на представителей государственных органов, сотрудников полиции с целью их разоружения, насильственное вторжение в здание правительства Сербии и других учреждений.

Также Министерство внутренних дел Сербии заявляет, что задержанные планировали напасть на несколько провластных СМИ.

Прокуратура Белграда отдельно заявила, что у одного из подозреваемых был найден пистолет с магазином на семь патронов и заводская коробка с 25 патронами. У другого арестованного, по данным полиции, нашли арбалет.

По данным "Радио Свобода", один из задержанных – Новица Антич, бывший президент Военного союза Сербии, которого западные спецслужбы считают российским агентом.

Сербские власти до этого не раз заявляли о попытках подготовки "государственного переворота" в стране, которые связывали с масштабными антиправительственными протестами студентов.

Дошло до того, что президент Сербии Александар Вучич пообещал написать книгу о борьбе с "цветными революциями".