Мелоні – Трампу: рішучість щодо Ірану потрібно проявити й щодо війни в Україні

Премʼєр-міністерка Італії Джорджа Мелоні під час зустрічі з американським президентом Дональдом Трампом сказала йому, що рішучість, яку проявила Америка щодо Ірану – має бути продемонстрована щодо війни в Україні.

Про це вона розповіла на пресконференції після завершення саміту НАТО, передає la Repubblica, пише "Європейська правда".

Мелоні привітала початок перемир’я у війні між Ізраїлем та Іраном, втім зазначила, що рішучість потрібно також проявити щодо України та сектора Гази.

"Президенту Дональду Трампу я сказала, що ж рішучість (яка була проявлена у війні між Ізраїлем та Іраном), потрібно проявити щодо двох інших перемир'їв: в Україні, де Росія не хоче робити кроків назустріч, і в Газі, де ситуація є нестерпною", – заявила вона.

Мелоні позиціонує себе як ключового гравця як в ЄС, так і у відносинах зі США. Проведення саміту "Групи семи" минулого року продемонструвало її здатність долати політичні розбіжності в часи все більшої фрагментації, коли до неї намагались знайти підхід лідери різних країн.

Мелоні сподівалася, що спілкування з Дональдом Трампом зміцнить її позицію в центрі європейської політики. Вона була єдиною лідеркою з ЄС, яка відвідала січневу інавгурацію Трампа. Вона також зустрічалася з президентом у Мар-а-Лаго та мала тісні зв'язки з Ілоном Маском.

Зокрема 24 червня, під час вечері у королівському палаці в Гаазі, організованій з нагоди саміту НАТО, Мелоні сиділа за одним столиком поруч з президентом Трампом.