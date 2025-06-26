Мелони – Трампу: Решительность в отношении Ирана нужно проявить и в отношении войны в Украине

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони во время встречи с американским президентом Дональдом Трампом сказала ему, что решимость, которую проявила Америка в отношении Ирана, должна быть продемонстрирована в отношении войны в Украине.

Об этом она рассказала на пресс-конференции после завершения саммита НАТО, передает la Repubblica, пишет "Европейская правда".

Мелони приветствовала начало перемирия в войне между Израилем и Ираном, однако отметила, что решимость нужно также проявить в отношении Украины и сектора Газа.

"Президенту Дональду Трампу я сказала, что решимость (которая была проявлена в войне между Израилем и Ираном), нужно проявить в отношении двух других перемирий: в Украине, где Россия не хочет делать шагов навстречу, и в Газе, где ситуация невыносима", – заявила она.

Мелони позиционирует себя как ключевого игрока как в ЕС, так и в отношениях с США. Проведение саммита "Группы семи" в прошлом году продемонстрировало ее способность преодолевать политические разногласия во времена все большей фрагментации, когда к ней пытались найти подход лидеры разных стран.

Мелони надеялась, что общение с Дональдом Трампом укрепит ее позицию в центре европейской политики. Она была единственным лидером из ЕС, который посетил январскую инаугурацию Трампа. Она также встречалась с президентом в Мар-а-Лаго и имела тесные связи с Илоном Маском.

В частности, 24 июня, во время ужина в королевском дворце в Гааге, организованного по случаю саммита НАТО, Мелони сидела за одним столиком рядом с президентом Трампом.