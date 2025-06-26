Більшість українців проголосували б за вступ у ЄС та НАТО найближчим часом

Більшість українців підтримують вступ до Європейського Союзу та НАТО: майже 70% українців готові проголосувати за приєднання до Євросоюзу вже найближчим часом.

Про це свідчить опитування, яке провели Інститут стратегічних досліджень та прогнозів "Янус", Центр соціальних та маркетингових досліджень SOCIS та видання "Барометр громадських настроїв", пише "Європейська правда".

В українців запитали, як би вони проголосували, якби найближчим часом відбувся референдум щодо вступу України до ЄС/НАТО.

Як свідчать відповіді респондентів, кількість людей, які проголосували б за вступ України до ЄС та НАТО, приблизно однакова: 68,9% – за ЄС, а також 62,5% – за НАТО.

Проголосували б проти вступу в ЄС 20,1% українців, а проти НАТО – 25,4%. Не голосували б зовсім однакова кількість респондентів: 2,9%.

Скриншот: опитування

В опитуванні, яке проходило з 6 по 11 червня, взяли участь 2 тисячі українців, особисте інтерв'ю брали у респондентів старше 18 років.

Опитування не проводилося у тимчасово окупованому Росією Криму, на окупованих територіях Луганської області, а також на тимчасово окупованих територіях, та на територіях, де проходять активні бойові дії Донецької, Херсонської, Запорізької та Харківської областей.

Восени соціологи з’ясували, що кількість українців, які вірять у швидкий вступ до Європейського Союзу, знизилася майже у 4,5 раза у порівнянні із 2022 роком, коли таких було понад 60%.

А в січні опитування Київського міжнародного інституту соціології свідчило про те, що більшість українців хочуть бачити країну і в Європейському Союзі і в НАТО, проте вступ до оборонного альянсу є більш пріоритетним.