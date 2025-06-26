Большинство украинцев проголосовали бы за вступление в ЕС и НАТО в ближайшее время

Большинство украинцев поддерживают вступление в Европейский Союз и НАТО: почти 70% украинцев готовы проголосовать за присоединение к Евросоюзу уже в ближайшее время.

Об этом свидетельствует опрос, который провели Институт стратегических исследований и прогнозов "Янус", Центр социальных и маркетинговых исследований SOCIS и издание "Барометр общественных настроений", пишет "Европейская правда".

У украинцев спросили, как бы они проголосовали, если бы в ближайшее время состоялся референдум о вступлении Украины в ЕС/НАТО.

Как свидетельствуют ответы респондентов, количество людей, которые проголосовали бы за вступление Украины в ЕС и НАТО, примерно одинаково: 68,9% – за ЕС, а также 62,5% – за НАТО.

Проголосовали бы против вступления в ЕС 20,1% украинцев, а против НАТО – 25,4%. Не голосовали бы совсем одинаковое количество респондентов: 2,9%.

Скриншот: опрос

В опросе, который проходил с 6 по 11 июня, приняли участие 2 тысячи украинцев, личное интервью брали у респондентов старше 18 лет.

Опрос не проводился во временно оккупированном Россией Крыму, на оккупированных территориях Луганской области, а также на временно оккупированных территориях, и на территориях, где проходят активные боевые действия Донецкой, Херсонской, Запорожской и Харьковской областей.

Осенью социологи выяснили, что количество украинцев, которые верят в скорое вступление в Европейский Союз, снизилось почти в 4,5 раза по сравнению с 2022 годом, когда таких было более 60%.

А в январе опрос Киевского международного института социологии свидетельствовал о том, что большинство украинцев хотят видеть страну и в Европейском Союзе и в НАТО, однако вступление в оборонный альянс более приоритетно.