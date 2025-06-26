Ирландия обещает на саммите ЕС выступить против замедления вступления Украины

В Ирландии недовольны задержками на пути Украины к членству в Европейском Союзе и собираются выступить против этого на саммите лидеров ЕС.

Об этом перед началом заседания Европейского Совета в Брюсселе 26 июня заявил премьер-министр Ирландии Михол Мартин.

Премьер-министр Ирландии заявил, что выступит против торможения процесса вступления Украины в Евросоюз.

"Я буду очень сильно настаивать на вопросе вступления Украины в Европейский Союз. Мы не удовлетворены задержками и тем, что некоторые страны тормозят этот процесс", – сказал Мартин.

Он подчеркнул, что это касается не только будущего украинцев, но и также Европы и Европейского Союза.

"Ирландия с самого начала этого процесса откровенно заявляла, что для Украины должен быть путь к членству в Европейском Союзе", – напомнил премьер-министр Ирландии.

Как сообщала "Европейская правда", президент Литвы Гитанас Науседа выступил за скорейшее открытие первого кластера переговоров о членстве в ЕС с Украиной и заявил, что одна страна не может злоупотреблять инструментом консенсуса, намекая на Венгрию.

Напомним, Венгрия продолжает блокировать запуск переговоров с Украиной о вступлении в ЕС и открытие первых кластеров. По словам источников "ЕвроПравды", в Евросоюзе рассчитывают на смягчение позиции Орбана после завершения польского председательства, то есть с июля. Если к концу лета выяснится, что Орбан совершенно не готов на уступки, в ЕС могут обратиться к "плану Б".

На саммите лидеров, как известно, планируют согласовать 18-й пакет санкций против РФ, против которого выступают Венгрия и Словакия.

Больше о том, чего можно ожидать от Европейского совета 26-27 июня – в статье: Евросоюз между Орбаном и Трампом. Каких новостей ждать Украине относительно санкций и членства в ЕС.