Німеччина закликає Іран продовжувати співпрацю з МАГАТЕ

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль у четвер закликав Тегеран не припиняти співпрацю з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ).

Заяву Вадефуля наводить агентство DPA, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, рішення іранського парламенту про призупинення співпраці з МАГАТЕ є абсолютно неправильним сигналом.

Для набрання чинності призупинення також потребує схвалення Ради вартових іранської революції та Ради безпеки на чолі з верховним лідером аятолою Хаменеї.

"Я закликаю іранський уряд не йти цим шляхом", – заявив Вадефуль журналістам під час зустрічі зі своєю канадською колегою Анітою Ананд у Берліні.

Наразі МАГАТЕ не має чіткого уявлення про те, чи останні атаки Ізраїлю та США відкинули іранську ядерну програму на роки чи лише на місяці.

Вадефуль висловив полегшення з приводу того, що перемир'я, досягнуте президентом США Дональдом Трампом між Ізраїлем та Іраном, тримається. Воно вважається необхідною умовою для дипломатичного вирішення конфлікту навколо ядерних амбіцій Ірану.

Тегеран наполягає, що не хоче створювати ядерну зброю, але в багатьох країнах зростає занепокоєння, що Ісламська республіка наближається до можливості зробити це.

Усі дипломатичні зусилля зосереджені на швидких прямих переговорах між Іраном і США щодо укладення обов'язкової угоди про ядерну програму Ірану, заявив Вадефуль.

Він додав, що він підтримує контакти зі своїми американськими та іранськими колегами.

Зазначимо, 25 червня державний секретар США Марко Рубіо зазначив, що після американського удару Іран "значно віддалений від створення ядерної зброї".

А міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що Пентагон розпочав кримінальне розслідування щодо потенційного витоку секретного звіту Агентства військової розвідки.

Того ж дня ввечері директор Центрального розвідувального управління США Джон Редкліфф підтвердив, що американський удар по іранських ядерних об’єктах завдав їм серйозних пошкоджень.