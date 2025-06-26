Германия призывает Иран продолжать сотрудничество с МАГАТЭ

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль в четверг призвал Тегеран не прекращать сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

Заявление Вадефуля приводит агентство DPA, сообщает "Европейская правда".

По его словам, решение иранского парламента о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ является абсолютно неправильным сигналом.

Для вступления в силу приостановка также требует одобрения Совета стражей иранской революции и Совета безопасности во главе с верховным лидером аятоллой Хаменеи.

"Я призываю иранское правительство не идти по этому пути", – заявил Вадефуль журналистам во время встречи со своей канадской коллегой Анитой Ананд в Берлине.

Пока МАГАТЭ не имеет четкого представления о том, отбросили ли последние атаки Израиля и США иранскую ядерную программу на годы или лишь на месяцы.

Вадефуль выразил облегчение по поводу того, что перемирие, достигнутое президентом США Дональдом Трампом между Израилем и Ираном, держится. Оно считается необходимым условием для дипломатического урегулирования конфликта вокруг ядерных амбиций Ирана.

Тегеран настаивает, что не хочет создавать ядерное оружие, но во многих странах растет беспокойство, что Исламская республика приближается к возможности сделать это.

Все дипломатические усилия сосредоточены на быстрых прямых переговорах между Ираном и США по заключению обязательного соглашения о ядерной программе Ирана, заявил Вадефуль.

Он добавил, что поддерживает контакты со своими американскими и иранскими коллегами.

Отметим, 25 июня государственный секретарь США Марко Рубио отметил, что после американского удара Иран "значительно отдален от создания ядерного оружия".

А министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Пентагон начал уголовное расследование по потенциальной утечке секретного отчета Агентства военной разведки.

В тот же день вечером директор Центрального разведывательного управления США Джон Редклифф подтвердил, что американский удар по иранским ядерным объектам нанес им серьезные повреждения.