Главе Еврокомиссии хотят объявить недоверие из-за скандальной переписки с Pfizer

Ультраправый румынский евродепутат Георге Пиперя инициировал объявление вотума недоверия президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен из-за удаления переписки с руководством компании-производителя вакцин против коронавируса Pfizer.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Пиперя заручился необходимой поддержкой 70 депутатов Европарламента для проведения голосования о недоверии фон дер Ляйен из-за так называемого Pfizergate.

Речь идет о тайной переписке главы Еврокомиссии с Альбертом Бурлой, генеральным директором фармацевтического гиганта Pfizer, во время обсуждений о поставках в ЕС вакцин в разгар пандемии коронавируса.

Сейчас в Европарламенте оценивают приемлемость предложения Пипери, и в случае одобрения дебаты по голосованию за вотум недоверия фон дер Ляйен могут состояться в середине июля.

Во время слушаний глава Еврокомиссии должна будет явиться в Европарламент, чтобы защитить себя, после чего состоятся дебаты, в ходе которых лидеры политических групп выскажут свое мнение.

Опрошенные Politico крупнейшие политические группы Европарламента – от родной для фон дер Ляйен Европейской народной партии до социалистов и либералов из "Обновь Европу" – подтвердили, что будут голосовать против вотума недоверия.

Предложение получило поддержку только депутатов Европарламента из ультраправых групп "Патриоты за Европу" и "Европа суверенных наций", и их голосов будет недостаточно для принятия решения.

Между тем напомним, что Суд Европейского Союза в мае признал неправомерным отказ Еврокомиссии раскрыть журналистам The New York Times сообщения из переписки фон дер Ляйен с руководителем фармкомпании Pfizer.