Європарламент готується відкрити офіс у Молдові

Віцеголова Європейського парламенту Ніколає Штефенуца припустив, що в Кишиневі вже у вересні 2025 року можуть відкрити офіс Європарламенту.

Його слова цитує портал NewsMaker, пише "Європейська правда".

Віцеголова Європейського парламенту уточнив, що представництво законодавчого органу ЄС стане прямим каналом комунікації, покликаним зміцнити інституційне співробітництво і зблизити ЄС з громадянами Молдови.

Штефенуца також сказав, що Європарламент направить у вересні емісара до Кишинева.

"У нас вже є кандидат, який буде представляти Європарламент тут, у Кишиневі. Це крок вперед", – додав він.

Як нагадує NewsMaker, у середині березня Європарламент схвалив відкриття свого представництва в Молдові, яке буде обслуговувати весь регіон Східного партнерства.

Європейський парламент уже має офіси за межами ЄС у Джакарті, Аддіс-Абебі та Нью-Йорку, а минулоріч також вирішив відкрити офіс у Панамі.

У листопаді 2023 року євродепутати також ухвалили рішення про відкриття представництва в українському парламенті, а одного співробітника парламенту буде відряджено до Києва.