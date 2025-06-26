Европарламент готовится открыть офис в Молдове

Вице-председатель Европейского парламента Николае Штефенуца предположил, что в Кишиневе уже в сентябре 2025 года могут открыть офис Европарламента.

Его слова цитирует портал NewsMaker, пишет "Европейская правда".

Вице-председатель Европейского парламента уточнил, что представительство законодательного органа ЕС станет прямым каналом коммуникации, призванным укрепить институциональное сотрудничество и сблизить ЕС с гражданами Молдовы.

Штефенуца также сказал, что Европарламент направит в сентябре эмиссара в Кишинев.

"У нас уже есть кандидат, который будет представлять Европарламент здесь, в Кишиневе. Это шаг вперед", – добавил он.

Как напоминает NewsMaker, в середине марта Европарламент одобрил открытие своего представительства в Молдове, которое будет обслуживать весь регион Восточного партнерства.

Европейский парламент уже имеет офисы за пределами ЕС в Джакарте, Аддис-Абебе и Нью-Йорке, а в прошлом году также решил открыть офис в Панаме.

В ноябре 2023 года евродепутаты также приняли решение об открытии представительства в украинском парламенте, а один сотрудник парламента будет направлен в Киев.