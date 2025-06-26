Reuters: Білий дім хоче припинити фінансування розслідування злочинів РФ в Україні

Білий дім рекомендував припинити фінансування з боку США майже двох десятків програм, які займаються розслідуванням воєнних злочинів у різних державах, зокрема М'янмі, Сирії та Україні.

Про це дізналось агентство Reuters, передає "Європейська правда".

За інформацією Reuters, адміністративно-бюджетне управління Білого дому в середу надіслало Державному департаменту листа з пропозиціями припинити фінансування низки програм.

Три джерела розповіли агентству, що кілька програм, які планується припинити, реалізують проєкти з притягнення до відповідальності за воєнні злочини в Україні.

Це зокрема проєкт Global Rights Compliance, який допомагає збирати докази воєнних злочинів і злочинів проти людяності по всій Україні, таких як сексуальне насильство і тортури.

Інша програма – Legal Action Network, група юридичної допомоги, яка підтримує місцеві зусилля з притягнення до відповідальності російських підозрюваних у воєнних злочинах в Україні, повідомили джерела Reuters.

Наразі невідомо, чи виконають рекомендацію Білого дому в Державному департаменті, але в ній викладені строгі вимоги для обґрунтування, що саме й чому потрібно зберегти.

За словами одного джерела Reuters, держсекретар США Марко Рубіо може виступити за збереження важливих програм, таких як допомога в переслідуванні воєнних злочинів в Україні.

Адміністрація президента Дональда Трампа заморозила, а потім скоротила мільярди доларів зовнішньої допомоги після початку роботи, заявивши, що вони не відповідають інтересам США.

У березні Сполучені Штати офіційно повідомили Євроюст про вихід із міжнародної групи, створеної для розслідування дій керівництва держав, відповідальних за повномасштабне вторгнення в Україну.