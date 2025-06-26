Reuters: Белый дом хочет прекратить финансирование расследования преступлений РФ в Украине

Белый дом рекомендовал прекратить финансирование со стороны США почти двух десятков программ, занимающихся расследованием военных преступлений в разных странах, в частности в Мьянме, Сирии и Украине.

Об этом стало известно агентству Reuters, передает "Европейская правда".

По информации Reuters, административно-бюджетное управление Белого дома в среду направило Государственному департаменту письмо с предложениями прекратить финансирование ряда программ.

Три источника сообщили агентству, что несколько программ, которые планируется прекратить, реализуют проекты по привлечению к ответственности за военные преступления в Украине.

Это, в частности, проект Global Rights Compliance, который помогает собирать доказательства военных преступлений и преступлений против человечности по всей Украине, таких как сексуальное насилие и пытки.

Другая программа – Legal Action Network, группа юридической помощи, которая поддерживает местные усилия по привлечению к ответственности российских подозреваемых в военных преступлениях в Украине, сообщили источники Reuters.

Пока неизвестно, выполнят ли рекомендацию Белого дома в Государственном департаменте, но в ней изложены строгие требования для обоснования, что именно и почему нужно сохранить.

По словам одного источника Reuters, госсекретарь США Марко Рубио может выступить за сохранение важных программ, таких как помощь в преследовании военных преступлений в Украине.

Администрация президента Дональда Трампа заморозила, а затем сократила миллиарды долларов внешней помощи после начала работы, заявив, что они не соответствуют интересам США.

В марте Соединенные Штаты официально уведомили Евроюст о выходе из международной группы, созданной для расследования действий руководства государств, ответственных за полномасштабное вторжение в Украину.