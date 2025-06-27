У Польщі під час навчань загинув 25-річний військовий

У Польщі у Вармінсько-Мазурському воєводстві під час навчань загинув 25-річний військовий.

Про це повідомив міністр оборони країни Владислав Косіняк-Камиш, пише "Європейська правда".

За його словами, уночі в Залусках загинув військовослужбовець 16-ї механізованої дивізії.

"Висловлюю співчуття його родині, думками й молитвою я разом із ними. Родина отримує психологічну підтримку та перебуває під опікою війська. Причини трагедії з’ясовуватиме військова жандармерія", – повідомив міністр.

За даними RMF FM, на території військової частини в Залусках у Вармінсько-Мазурському воєводстві сталася аварія бронетранспортера "Росомак". У результаті один солдат загинув, інший отримав поранення.

Аварія сталася під час навчань. З невідомих причин на прямому відрізку польової дороги "Росомак" перекинувся, придавивши солдата 14-го протитанкового полку в Сувалках.

Пораненого водія-військового доставили до лікарні – його життю нічого не загрожує.

Нагадаємо, 21-річний нідерландський солдат загинув увечері 9 квітня під час багатонаціональних навчань у Німеччині, він був збитий на смерть.

А в Литві на військовому полігоні зникли четверо військових США з бронемашиною M88 Hercules – з’ясувалося, що вони затонули на дні болотистої водойми.