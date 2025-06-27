В Польше во время учений погиб 25-летний военный

В Польше в Варминско-Мазурском воеводстве во время учений погиб 25-летний военный.

Об этом сообщил министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш, пишет "Европейская правда".

По его словам, ночью в Залусках погиб военнослужащий 16-й механизированной дивизии.

"Выражаю соболезнования его семье, мысли и молитвы вместе с ними. Семья получает психологическую поддержку и находится под опекой армии. Причины трагедии будет выяснять военная жандармерия", – сообщил министр.

По данным RMF FM, на территории воинской части в Залусках в Варминско-Мазурском воеводстве произошла авария бронетранспортера "Росомак". В результате один солдат погиб, другой получил ранения.

Авария произошла во время учений. По неизвестным причинам на прямом участке полевой дороги "Росомак" перевернулся, придавив солдата 14-го противотанкового полка в Сувалках.

Раненого водителя-военнослужащего доставили в больницу – его жизни ничего не угрожает.

Напомним, 21-летний голландский солдат погиб вечером 9 апреля во время многонациональных учений в Германии, он был сбит насмерть.

А в Литве на военном полигоне исчезли четверо военных США с бронемашиной M88 Hercules – выяснилось, что они утонули на дне болотистого водоема.