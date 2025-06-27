В Дании хотят запретить распространение дипфейков из-за угрозы дезинформации

Правительство и группа депутатов Дании поддержали меры по усилению защиты от манипулятивного влияния дипфейков, для чего планируется подготовить соответствующий законопроект.

Об этом, как пишет "Европейская правда", передает агентство АР.

Датское правительство на основе договоренности с депутатами планирует подготовить законопроект, который, как предполагается, запретит распространение дипфейков и других цифровых имитаций личных характеристик.

Запрет, как ожидается, не будет распространяться на дипфейки, созданные для пародии и сатиры, но пока неизвестно, как именно это будет определяться.

Правительство Дании уточнило, что будущие правила будут применяться только на территории страны, а нарушители не будут подлежать штрафам или тюремному заключению – максимум "компенсации" жертве манипуляции.

Как заявил министр культуры Дании Якоб Энгель-Шмидт, "настало время создать защиту от распространения дезинформации и одновременно послать четкий сигнал технологическим гигантам".

В правительстве Дании говорят, что будущие меры станут самыми масштабными шагами для борьбы с дезинформацией с помощью дипфейков.

Дипфейки – это созданные с помощью искусственного интеллекта изображения, видео или аудио, призванные создать впечатление, что кто-то сказал или сделал то, чего на самом деле не говорил или не делал.

В начале года сообщалось, что власти французского острова Реюньон начали расследование в отношении мошенников, которые обманули женщину на 830 тысяч евро с помощью сгенерированных искусственным интеллектом изображений Брэда Питта.

А депутата от Швейцарской народной партии Андреаса Гларнера суд обязал выплатить почти 4300 евро штрафа за распространение видео с дипфейком коллеги.