Зеленский и Шмыгаль рассказали о прощальной встрече с Дудой в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер Денис Шмыгаль рассказали о прощальных встречах в Киеве с президентом Польши Анджеем Дудой, который завершает работу на своем посту.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Зеленский, рассказывая о встрече с президентом Польши, назвал его особым гостем.

"Анджей с Украиной с первых дней войны, всегда плечом к плечу, надежный союзник и настоящий друг. Это, безусловно, тот уровень отношений, который мы хотим с Польшей сохранить и укрепить... Спасибо лично Анджею и народу Польши за поддержку, за значительную оборонную помощь и совместные решения для нашей и вашей свободы", – отметил Зеленский.

Today, on Constitution Day of Ukraine, I met with a special guest of our state – the President of Poland, @AndrzejDuda.



Andrzej has stood with Ukraine since the first days of the war – always side by side, a reliable ally and a true friend. This is undoubtedly the level of… pic.twitter.com/z3KguJv5Q2