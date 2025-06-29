В уряді Німеччини назвали неприйнятною ситуацію зі спізненнями поїздів DB

Міністр транспорту Німеччини Патрік Шнайдер назвав неприйнятною поточну статистику cпізнення німецьких потягів далекого прямування.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

У спілкуванні з Bild am Sonntag міністр Шнайдер заявив, що абсолютно незадоволений поточною ситуацією зі спізненням поїздів – вчасно прибувають 60-65%.

"Я хотів би, щоб ми досягли показників пунктуальності понад 80-90%", – зазначив він.

У 2024 році німецький залізничний концерн виплатив рекордні 196,8 млн євро як компенсації за запізнення і скасування поїздів. Щодо пунктуальності Deutsche Bahn вже з’являлись креативні насмішки.

"Пунктуальність – це одне питання, ще інші – чистота і безпека. Нам потрібні покращення і в цих сферах", – додав міністр.

Міністр транспорту очікувано ініціює зміни у керівництві Deutsche Bahn, яка є державною компанією. На запитання про те, коли це може статися, він відповів, що у липні-серпні.

Нещодавно стало відомо, що Deutsche Bahn не вкладається у початкові плани модернізації мережі – крайні терміни продовжать на 4 роки.